مندوب الصين: يجب تسريع الاتفاق الليبي للوصول إلى الانتخابات

الوطن / رصد

دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، إلى تسريع اتفاق الأطراف الليبية على أساس دستوري مُفضٍ إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد.

وحذّر المندوب أثناء كلمته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، من تداعيات تجميد العملية السياسية في ليبيا، مما يهدد بانهيار استقرارها الهش، مضيفاً أن «العملية الانتقالية السياسية يجب أن تجري بأسرع وقت ممكن».

وطالب المندوب الصيني جميع أطراف الأزمة إلى تجنّب تصعيد التوترات وإهدار ‏ما حققته البلاد من مكاسب منذ توقيع اتفاق وقع إطلاق النار في أكتوبر 2020، لافتاً إلى أهمية دور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في هذا الشأن.

ولفت إلى دور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الذي أجرى منذ وصوله إلى ليبيا مشاورات مع مختلف ‏الأطراف، مؤكدًا دعم بلاده الصين لمساعيه الرامية إلى نجاح ‏العملية السياسية الليبية.

ودعا المندوب الصيني كلا من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بأدوارهما المتعلقة بدعم العملية السياسية في ليبيا، مؤكدًا أن التدخل الخارجي سبب رئيسي في إطالة أمد الأزمة، مطالباً بضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا مع أخذ التوازنات الإقليمية بالحسبان، وفق قوله.