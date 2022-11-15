اللافي لـ” مبعوث الرئيس الكونغولي”: سنستمر في استكمال مسارات المصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، ” عبد الله اللافي “، ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، “جان كلود جاكوسو”، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي والوفد المرافق له، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية.

وبحسب بيان صادر عن المجلس عبر صفحته على فيسبوك ، استعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، العديد من الاجراءات التي تم اتخادها في اللقاءات السابقة، في إطار الدعم الافريقي لمشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لنجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، ووضع المقترحات التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

كما رحب النائب بالمجلس الرئاسي، برئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، مؤكداً عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، مشيداً بدور الاتحاد الافريقي على مساندته لجهود المجلس الرئاسي، في المجالات الفنية والاستشارية المتعلقة بهذا المشروع.