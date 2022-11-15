الكبير: المركزي يقود جهود مكافحة الفساد مع مؤسسات الدولة المعنية

العنوان – طرابلس

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أن المصرف يقود جهود مكافحة الفساد مع مؤسسات الدولة المعنية.

وقال الكبير في تصريحاته في مؤتمر في طرابلس بعنوان “مكافحة الفساد ودوره في دعم الاستقرار” :”إن المصرف هو السلطة النقدية والمشرف المباشر على القطاع المصرفي والمالي”.

وأفاد محافظ المركزي أن مهمة الرقابة تتم من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات الليبية، وباقي اداراته.

وشدد الكبير على أن مكافحة الفساد تتطلب استخدام جميع القوى وتكاتف الجهود وإرادة قوية لمواجهة الفساد والحد منه.