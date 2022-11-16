“الطرابلسي” يستقبل الفريق الموفد من المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب

الوطن / رصد

استقبل المُكلَّف بتسيير مهام وزارة داخلية منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، الثلاثاء، الفريق الموفد من المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقدّم الفريق خلال الاجتماع شروحاً عن عملية (HOTSPOT) وأهدافها، ومدى أهميتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط المطلوبين.

وأكّد الطرابلسي -وفق ما أعلنته داخلية المنتهية- على أهمية “زيادة وتيرة الدورات التخصصية في شتى مجالات العلوم الأمنية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الأمانة العامة للإنتربول؛ للرفع من مستوى أداء أعضاء الوزارة في مختلف المجالات الأمنية”.

وجرى الاجتماع بحضور كل من مدير مكتب الطرابلسي، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومدير مركز المعلومات والتوثيق.