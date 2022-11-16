السني: الليبيون ملّوا من الجلسات المتكررة دون أي إجراءات على الأرض

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ” الطاهر السني ” أن الاستقرار في ليبيا يتحقق بوقف التدخلات الخارجية في البلاد لأن بعض الدول تفصل الحلول على هواها.

ودعا السني في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء بشأن ليبيا إلى إنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا والاستجابة لرغبة الشعب بإنهاء المراحل الانتقالية والأجسام السياسية من خلال إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.

وشدد السني على ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية تبني الثقة بين أبناء الشعب الليبي إضافة إلى الفصل بين السلطات والتوزيع العادل للثروات والتوزيع الأمني والعسكري على كامل التراب الليبي مشددا على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.

كما أكد خلال كلمته أن الليبيين ملوا من الجلسات المتكررة والبيانات دون أي إجراءات على الأرض.