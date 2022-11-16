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الدبيبة: إصدار لائحة تعليمات احترامًا لوقت المواطن وترشيدًا لإنفاق الحكومة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / متابعات

أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، لائحة تعليمات للوزراء، والوكلاء، ورؤساء الأجهزة، والهيئات العامة، والمؤسسات المدنية لاحترام وقت المواطن وترشيد الإنفاق الحكومي.

وبيّن الدبيبة في لائحته أنّ المركبات الآلية المخصصة للمرافقة يجب أن تنحصر بحدود سيارتين للوزراء ومن في حكمهم، ومركبة واحدة لغيرهم من المذكورين.

وأضاف الدبيبة عدم جواز إشهار أسلحة الحماية إلا في حالة الضرورة، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر موكلٌ إلى وزيري الدفاع والداخلية لتنسيقه وتنفيذه.

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الوطن الليبية

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