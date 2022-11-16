جرائم «الخطف» و«الاغتيال على الهوية» ترعب الليبيين

يتخوف ليبيون بمناطق عدة من تزايد جرائم «الخطف والاغتيال على الهوية» في البلاد، على خلفية محاولة اغتيال تعرض لها العقيد خالد الضلعة رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري بـ(غرب ليبيا)، مساء أمس، إلى جانب خطف النقيب حبيب التارقي، بالعاصمة.

وتعاني ليبيا منذ مدة طويلة من انتشار جرائم الخطف والابتزاز والقتل، في ظل معاناة البلاد من الفوضى الأمنية منذ إسقاط النظام الماضي، وعادةً ما يطوي النسيان جل هذه الجرائم، لكن بعضها يتم الكشف عن مرتكبيه بعد سنوات من وقوعها. وفي هذا السياق يتذكر جُل الليبيين المحامية والناشطة حنان البرعصي التي مر على اغتيالها في مدنية بنغازي عامان، «دون أن تجرى أي تحقيقات فعالة في مقتلها، ولا يزال الجناة مجهولين وهاربين من العدالة»، حسب منظمة «رصد الجرائم الليبية»، التي أكدت أن البرعصي واحدة فقط من ضحايا القتل الكثيرة خارج نطاق القانون في ليبيا، «ومن أجلهم نطالب بمحاسبة المسؤولين، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب».

وتناقلت وسائل إعلام محلية، أمس، نبأ خطف النقيب حبيب الصائم التارقي، على يد مسلحين، في العاصمة طرابلس، وسط إدانات حقوقية لهذا العمل التي وصفته بـ«الجبان». وطالبت أسرة التارقي، السلطات التنفيذية والأمنية بالعمل على كشف مصيره، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن سلامته، والتدخل للكشف عن مكانه وإطلاق سراحه.

وسبق لمؤسسة «رصد الجرائم الليبية» الإعلان نهاية الأسبوع الماضي، عن اغتيال الشاب مهند محمد بلعيد، إثر إصابته برصاصة قرب منزله في حي النوفليين وسط طرابلس، كما رصدت إصابة طفلين بجروح متوسطة جراء شظايا رصاصة سقطت على فناء منزلهما في ذات المنطقة.

وضمنت مؤسسة «رصد الجرائم» في تقريرها الأخير عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عديد جرائم القتل والاغتيال والخطف، من بينها خطف عمران فرج الفسي (35 عاماً)، الذي يعمل مدير مكتب علاقات مجلس النواب الليبي بمطار بنينا الدولي، من مسلحين كانوا يرتدون زياً عسكرياً، ويستقلون سيارات مدنية معتمة الزجاج ولا تحمل لوحات، من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي، قبل أن يطلق سراحه في 23 من الشهر ذاته.

كما رصدت خطف رجب صالح هرودة (43 عاماً)، في الثامن عشر من الشهر الماضي، وهو أحد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي في ترهونة، حيث اقتاده مسلحون مجهولون بالقرب من منزله في عين زارة جنوب طرابلس، قبل أن يُخلى سبيله بعد خمسة أيام. كما انتشل فريق «جمعية الهلال الأحمر الليبي» (فرع الزاوية) بغرب البلاد جثة مجهولة الهوية بمنطقة الحرشة، بعد بلاغ تلقته من السلطات المحلية بالمدينة.

في سياق ذلك، اعتصم أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة على أبواب الميناء للتنديد بمحاولة اغتيال رئيسهم في مدينة طرابلس، على يد مجموعة مجهولة. وعبّر المعتصمون عن استنكارهم «الشديد» لمحاولة الاغتيال، التي وصفوها بـ«القذرة» من مجهولين لاذوا بالهرب، مشيرين إلى أن «الجناة فتحوا النار على الضلعة، وهو داخل سيارته خلال توجهه إلى أحد مساجد طرابلس لأداء صلاة المغرب، لكنه نجا بفضل الله».

وأوضح موظفو مركز الجمرك أن محاولة اغتيال رئيسهم تأتي بعد أيام قليلة من نجاح أعضاء الجمرك في ضبط شحنة مخدرات ومؤثرات عقيلة قبل دخولها البلاد، مؤكدين أن «هذه المحاولات القذرة لن تثنينا عن ممارسة عملنا، والمحافظة على اقتصاد بلادنا، والتصدي لهذه السموم التي تفتك بشبابنا».

كما تعهد العاملون في مركز جمرك مصراتة البحري بـ«الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس برئيس الجمرك، أو أي عضو من أعضائه»، مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية كافة حيال هذه الواقعة.