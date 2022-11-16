مندوب الإمارات في مجلس الأمن: لابد للمجتمع الدولي من اتباع نهج موحد لإيجاد حل ليبي ليبي

أكد ممثل دولة الامارات العربية المتحدة خلال كلمته بمجلس الأمن، على دعم دولته للجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية في ليبيا،

مشيدا بدور المبعوث الاممي في جمع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بمدينة سرت والتأكيد على دوام اتفاقية وقف اطلاق النار. .

وجدد مندوب الإمارات في مجلس الأمن، الدعوة إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة مضيفا أنه لابد للمجتمع الدولي من اتباع نهج موحد لإيجاد حل ليبي ليبي.

كما أشار ممثل الإمارات، إلى أن الممثل الخاص عبد الله باتيلي بحاجة للوقت والمساحة للوصول إلى تسوية في ليبيا.

متابعا أنه يجب استكمال إجراءات وضع القاعدة الدستورية بما يلبي طموحات الشعب الليبي