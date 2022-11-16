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بعد رفضه علاجهم.. وزارة “الصحة” تحمّل “المصرف المركزي” مسؤولية وفاة 9 أطفال

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / متابعات

أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، عن وفاة 9 أطفال من مصابي أمراض الأورام في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي.

وحمّلت الوزارة في بيان، مصرف ليبيا المركزي مسؤولية وفاة الأطفال، بعد رفضه فتح اعتمادات مستندية لهم لصالح مركز الحسين للسرطان في الأردن، على خلفية تحويل مستشفى بنغازي لهم هناك.

ودعت الوزارة الجهات التشريعية والرقابية في البلاد للتدخل من أجل إلزام المصرف المركزي بفتح الاعتمادات مستقبلاً؛ حتى يتسنّى إيفاد أطفال الأورام لعلاجهم في الخارج.

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الوطن الليبية

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