اللافي و مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يبحثان سبل التعاون في مجال الاتصال الحكومي

التقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” وليد اللافي “، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة “سعادة طارق علاي”، على هامش فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2022 المقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبحسب بيان صادر على صفحة حكومتنا بموقع فيسبوك ، تناول الاجتماع الذي حضره إلى جانب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية مدير عام مدينة طرابلس الإعلامية، ومدير عام صندوق دعم الإعلاميين، بحث سبل التعاون في مجال الاتصال الحكومي، والاطلاع على تجربة إمارة الشارقة في هذا الجانب..

وقام علاي بالتعريف بأهم الخدمات المقدمة في مجال الاتصال الحكومي، خاصة منصة التبادل الإخباري بين القطاعات الحكومية والصحافيين والمؤسسات الإعلامية، موجها دعوة لوزير الدولة للمشاركة في منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثانية عشر..

كما التقى اللافي، نائب المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد “حسين العتولي” للاطلاع على تجربة الأكاديمية في إعداد صُناع المحتوى، والتشاور حول تقديم برامج تدريبية لمسؤولي الاتصال بالحكومة..

وتعقد فعاليات الكونغرس العالمي الإعلامي 2022، بين 15 ـ 17 نوفمبر الجاري، وتتضمن ورش عمل وندوات متخصصة في مجالات الإعلام والاتصال..