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مسؤول أمني: ليبيا تعاني من تدفق مريب للمهاجرين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

كشف مسؤول أمني في جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس، عن مواصلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا بشكل مريب، على الرغم من جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة.

وقال المسؤول في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن دورية بحرية بالقطاع الأوسط لحرس السواحل ضبطت منتصف الأسبوع الماضي، جرافة على متنها 327 مهاجراً قبالة ساحل القره بوللي، وتم تسليمهم إلى شرطة جهاز الهجرة.

يشار إلى أنه تم مؤخرا، بالتنسيق بين جهاز الهجرة فرع الكفرة والمنظمة الدولية للهجرة، نقل 3 مهاجرين، صوماليين، وإريتري في مركبة إسعاف إلى مستشفيات بنغازي لتلقي العلاج بعد أن تدهورت صحتهم جراء التعذيب في سجون تجار البشر.

الوسوم

#المنظمة الدولية للهجرة القره بوللي جهاز الهجرة غير المشروعة حرس السواحل

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الوطن الليبية

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