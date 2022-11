المريمي: لايحق لأي جهة أو قوة منع مجلس الدولة من عقد جلساته

ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن هناك لقاء مرتقب بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي خلال الأيام القليلة القادمة.

المريمي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” استنكر محاصرة ميليشيات تتبع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة لأعضاء مجلس الدولة ومنعهم من عقد جلستهم، مطالبًا من الدبيبة السرعة بتسليم السلطة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

وأضاف المريمي:” أنه لا يحق لأي جهة أو قوة منع مجلس الدولة من عقد جلساته خاصةً أن الجلسة كانت مُخصصة للمناصب السيادية، مؤكدًا أن هذا ما يسعى إليه مجلسي النواب والدولة.

