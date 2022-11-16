الدبيبة: حصر المركبات المخصصة لحماية الوزراء بما لايتجاوز السيارتين

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة ” قرارا خص به الوزراء والوكلاء ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة والمؤسسات المدنية، بحصر المركبات الآلية المخصصة للمرافقة والحماية بما لا يتجاوز السيارتين للوزراء ومن في حكمهم، وواحدة لغيرهم من المذكورين،

كما جاء في نص القرار ، عدم إشهار أسلحة الحماية إلا في حالة الضرورة، ويتولى وزيرا الدفاع والداخلية التنسيق في شأن التنفيذ. .

جاء ذلك القرار احتراما لوقت المواطن وترشيدا للإنفاق الحكومي.. بحسب منشور للصفحة الرسمية لحكومتنا على موقع فيسبوك.