باتيلي: سنسعى لتيسير حوار بين المؤسسات الليبية كخطوة لتخطي الخلافات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا ” عبد الله باتيلي ” أن مؤسسات ليبيا تواجه أزمة مشروعية مشددا على الحاجة لتنسيق المبادرات الدبلوماسية ودعم جهود الأمم المتحدة.

وحذر باتيلي في إحاطة له أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، من أن إطالة الفترة الانتقالية في ليبيا يمكن أن يعرض البلاد لخطر الانقسام مشيرا إلى أن بعض الفرقاء السياسيين يعيقون إجراء الانتخابات في البلاد التي يتطلب تنظيمها تضافر جهود الجميع.

ولفت باتيلي إلى وجود تقدم في المسار الأمني بليبيا مشيرا إلى استمرار وقف إطلاق النار رغم تواصل الخطاب التصعيدي.

وقال باتيلي سنسعى لتيسير حوار بين المؤسسات الأساسية الليبية كخطوة لتخطي الخلافات وتنظيم الانتخابات.

وأشار باتيلي إلى تراجع بنسبة 57% في أعداد النازحين داخليا منذ العام 2020 لكنه حذر من تواصل انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.