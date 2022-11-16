صحة الحكومة الليبية: وفاة 9 أطفال من المصابين بالأورام.. ونحمّل المسؤولية للمصرف المركزي

قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية إن تقارير وردت من مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي تفيد بوفاة 9 أطفال من المصابين بأمراض الأورام بالمستشفى.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك ، إنها قررت إيفاد الأطفال لتلقي العلاج بالخارج منذ شهرين، محملة المصرف المركزي مسؤولية ماحدث جراء عدم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لصالح مركز الحسين التخصصي بالمملكة الأردنية، وفق البيان.

وناشدت الوزارة الجهات التشريعية والرقابية التدخل لإلزام مصرف ليبيا المركزي بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة في أسرع وقت ممكن حتى يتم إيفاد هذه الفئة من المرضى لتلقي علاجهم المطلوب في الخارج، مخلية مسؤوليتها من أي تأخير في هذا الخصوص، حسب قولها.