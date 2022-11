عقيل: الحل لتحركات الميليشيات يكمن في جمع “أمراء الحرب” للوصول إلى حل لكي يلقوا السلاح

ليبيا – علق رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلّل السياسي عزالدين عقيل على الأجواء المشحونة التي سادت في العاصمة طرابلس، في ظل استنفار عدد من الميليشيات عناصرها وآلياتها.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” رأى أن الحل لمثل هذه التحركات القابلة للانفجار يكمن في جمع “أمراء الحرب” للوصول إلى حل لكي يلقوا السلاح، وإلا ستستمر المواجهات والصراعات بينهم، ولذا يستلزم الأمر مقاربات وتفاهمات تفضي إلى حل الميليشيات.

