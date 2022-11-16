المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: يجب على كافة الأطراف الليبية التعاون مع باتيلي لإجراء الانتخابات

دعت المندوبة البريطانية بمجلس الأمن، للعمل على وضع خطة عملية تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية لأجل تنظيم عملية الانتخابات، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكدت المندوبة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة تعاون الأطراف الليبية مع “باتيلي” لتحقيق الغاية المنشودة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعربت الدبلوماسية البريطانية عن قلقها إزاء حصار مجلس الدولة من قبل مجموعات مسلحة في طرابلس، ومنعه من أداء عمله السياسي.

وأضافت ، أنّها ما زالت تلتزم بدعمها لليبيا، وتعاونها مع الشركاء الدوليين لإحلال السلام والاستقرار على الأراضي الليبية.