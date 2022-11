ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي التحديات التي تواجه قطاع النفط، وفي مقدمتها الرفع من معدلات الإنتاج وفقًا للخطط المستقبلية.

بدوره، أبدى اللافي دعم المجلس الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتحييدها من التجاذبات السياسية لكي تتمكن من القيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها.

من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، استمرار المؤسسة في عملها الدؤوب لزيادة معدلات الإنتاج واستدامتها.

Shares

The post اللافي يستعرض مع بن قدراة الرفع من معدلات الإنتاج وفقًا للخطط المستقبلية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية