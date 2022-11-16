نورلاند: واشنطن تدعم دعوة باتيلي للأطراف الليبية إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت

أعرب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، عن دعم بلاده لما جاء في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها على “تويتر”، “إن واشنطن تدعم دعوة باتيلي الأطراف الليبية إلى ضرورة التوافق من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تدعم عملية سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتدعو إلى إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة”، مؤكداً على دعم بلاده لحقوق الإنسان في ليبيا.

وحذر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، من أن إطالة الفترة الانتقالية بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يعرّض البلاد لخطر التقسيم، مجددًا التحذير من أن تكتيكات التأجيل لإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.