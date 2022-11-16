إجراء عملية معقدة في مركز سرت للأورام لاستئصال غدة درقية لمريض مصاب بالسرطان

شهد مركز سرت لعلاج الأورام إجراء عملية «دقيقة ونادرة» لاستئصال غدة درقية لمريض، مصاب بورم سرطاني خبيث في الغدة وأيضًا في الغدد المفاوية.

وقال مدير عام المركز، الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «إن هذه الجراحة من العمليات المعقدة والمكلفة ماليًا، ويحول المرضى في العادة إلى دول الجوار لإجرائها، وتعتبر الثانية من نوعها بمدينة سرت».

وأجرى تلك العملية الفريق الطبي «استشاري جراحة عامة وجراحة أورام الدكتور عبدالسلام سحوب، وأخصائي جراحة عامة ومناظير الدكتور خليفة السيوي، وأخصائية جراحة الدكتورة عائشة امبارك، وأخصائي التخدير الدكتور علي عامر»، بحضور الطبيبتين الدكتورة آيات علي والدكتورة هناء أبو زميتة.