الفيتوري: ليبيا ليست في حاجة لأموال أوروبا لتكون مجبرة على استقبال المهاجرين

ليبيا – أعرب المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، عن اندهاشه من تلويح روما لليبيا بالمال لاستقبال المهاجرين، قائلًا إن ليبيا ليست في حاجة لأموال أوروبا لتكون مجبرة على استقبال لاجئين.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نبوز عربية” وصف اتفاقية إنشاء معسكرات احتجاز المهاجرين بين ليبيا وإيطاليا 2017 بـ “الخاطئة”، وضد حقوق الإنسان، خاصة أنه تم إسناد تنفيذها لميليشيات.

وعدد الفيتوري جانبًا من الأزمات إن تم المشروع الإيطالي بخصوص اللاجئين منها:” ليبيا ستتعرض للأزمات التي تعرضت لها تركيا ولبنان بسبب اللاجئين، في إشارة للمتاعب الاقتصادية وزيادة الجريمة والمصادمات بين اللاجئين والمواطنين المتضررين من وجودهم كما ستقع كوارث بشرية داخل المعسكرات جراء الصدامات العسكرية التي تشهدها البلاد”.

الفيتوري أشار إلى أن البحث عن حل للأزمة عند أوروبا سيكون مرهونًا بالطرف الليبي الذي يجعل الأراضي الليبية مركزًا لاستقبال المهاجرين، في إشارة إلى أن الأوروبيين سيدعمون في الحكم هذا الطرف بغض النظر عن صلاحيته لليبيا.

