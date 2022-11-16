بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء احتمال لسقوط أمطار متفرقة نهار اليوم علي بعض مناطق الشمال الشرقي, مع نشاط نسبي للرياح فترة النهار على بعض الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة فترة الظهيرة علي بعض المناطق مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تكاثر للسحب هذا اليوم على المنطقة الممتدة من المرج إلى طبرق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض مناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ ولاتتجاوز (19)مْ هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر و تسجل زيادة طفيفة يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبيا علي غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 26)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 24)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:39).