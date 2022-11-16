كرموس: الدولة والبرلمان متفقان على عدم قدرة “حكومة الدبيبة” على حماية صناديق الاقتراع

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “عادل كرموس” إن “الاتفاق بين مجلس الدولة والبرلمان وارد جداً. وأضاف كرموس في تصريحات صحفية ، أن “الإشكال الليبي تغذيه أطراف دولية ثبت أنها هي المتسبب الرئيس في إجهاض أي حل ليبي – ليبي“.

وأكد أن “رئيس البرلمان “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري” على تواصل دائم، والتوافق يلوح في الأفق، إذ ستعطى الأولوية للتوافق على القاعدة الدستورية ومن ثم المناصب السيادية التي ستحل جزءاً من الأزمة، لأن بعض المناصب طالت مدة بقاء رؤسائها فيها“.

كما أوضح أنه “إذا نجح المجلسان في تحقيق هذه الخطوات فسترى ليبيا حكومة قادرة على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي، لأن كلاً من مجلس الدولة والبرلمان متفقان على عدم قدرة حكومة الدبيبة على حماية صناديق الاقتراع خارج مدينة طرابلس“.

وتابع كرموس ، أنه “في حال حدوث انتخابات في عهد حكومة الوحدة الوطنية هذه، فستفضي إلى انقسام حاد في ليبيا لأن شرق البلد لن يقبل نتائج القطب الغربي والعكس صحيح، وبالتالي سنسعى حالياً إلى توحيد السلطة التنفيذية من أجل الوصول إلى انتخابات تقبلها جميع الأطراف“.