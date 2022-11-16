بعيو ينتقد الصديق الكبير بسبب ملف مرضى أطفال السرطان

انتقد الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقا، محمد بعيو، تدهور أوضاع أطفال مرضى السرطان في ليبيا على خلفية امتناع مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، عن فتح الاعتمادات المستندية للأدوية.

وقال بعيو في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مهزلة جديدة من مهازل العبث الفبرايري المجيد… في الوقت الذي كان فيه “قرصان” مصرف لــيـبـيــا المركزي، يتحدث فيه أمام ما يسمى – مؤتمر مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار، في نفس الوقت كان تسعة أطفال من نزلاء مستشفى طب وجراحة الأطفال بمدينة بنغازي، من المصابين بالسرطان، يلقون حتفهم مغادرين الحياة، بسبب امتناع المصرف المركزي وقرصانه عن فتح الاعتمادات المستندية للأدوية، وتحويل مستحقات مستشفيات أجنبية يتعالج فيها آلاف الليبيين، تم طردهم وإيقاف علاجهم لأن دولتهم المزعومة امتنعت عن دفع ما عليها من التزامات، وهو وضع مزري جداً يعاني منه آلاف المواطنين الليبيين من ذوي الدخل المحدود والفقراء عديمي الظهر والسند……..”، بحسب قوله.