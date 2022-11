الطويل: البلاد مقبلة على انفجار وشيك من جراء أزمة السكن

ليبيا – قال الأستاذ المحاضر في علم اجتماع السكان عثمان الطويل إن البلاد مقبلة على انفجار وشيك من جراء أزمة السكن، مشيرًا إلى أن برامج وخطط السلطات غير مدروسة، وخصوصًا مبادرة صندوق دعم الزواج ومبادرة الإسكان الشبابي من دون تأمين مساكن.

الطويل وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أضاف: “الحكومة أطلقت مبادرة الإسكان الشبابي التي تهدف إلى توفير الشقق السكنية ومنح أراضٍ للشباب والأسر المحتاجة ومنح قروض سكنية من دون أن يتحقق شيء، علمًا أن مئات الشباب تزوجوا”.

وعن أسباب أزمة السكن، أشار الطويل إلى ارتفاع نسبة السكان في مقابل تراجع مشاريع البناء، في وقت ما زال كثيرون يعيشون في مساكن قديمة متهالكة تحتاج إلى صيانة، يضاف إلى ما سبق عدم استقرار الأجهزة التنفيذية الحاكمة في البلاد، إذ تنقض كل حكومة ما قررته سابقتها لتبدأ من جديد.

وأردف الطويل: “الأهم من ذلك هي الحروب المستمرة التي تؤدي إلى تدمير الكثير من المباني السكنية والمنازل وخصوصًا في الأطراف، التي غالبًا ما يبنيها أهلها على نفقتهم الخاصة، من دون أن تقدم السلطات على تعويض ساكنيها”.

كما لفت النظر إلى أن بعضًا من سكان بنغازي وأحياء جنوب طرابلس فضلوا عدم العودة والبحث عن مساكن بديلة، بسبب تكرار الحروب في مناطقهم وعجزهم عن صيانة بيوتهم بعد تضررها أو تدميرها.

في هذا الإطار، أكد الطويل أن برامج الإعمار والتوسع القائمة حالياً لتوسيع الطرقات سيكون لها أثر سلبي على سكان البيوت المهددة بالإزالة، وهي خطوة ستكون المرحلة الأخيرة من تفجر وشيك لأزمة السكن في البلاد.

