الخطابي: التوافق بين “النواب والدولة” سينتج حكومة تكنوقراط مهمتها تهيئة الظروف للانتخابات

قال عضو مجلس النواب “مبروك الخطابي” إن “إمكان التوافق بين مجلسي “النواب والدولة” وارد جداً، باعتبار أن التوافق ستنتج منه سلطة تنفيذية تتمثل في حكومة تكنوقراط مهمتها الأساسية تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات”.

واستردط الخطابي في تصريحات صحفية قائلاً إن: “المشكلة ليست في التوافق بين المجلسين بل في التدخلات الدولية التي ترى في استقرار ليبيا ونهضتها تهديداً لمصالحها الاقتصادية على المدى البعيد“.

وتابع أن “نجاح ليبيا في مسارها الديمقراطي يمكن أن يتسبب في إحراج بعض الدول أمام شعوبها التي ستطالب كغيرها من شعوب العالم بتحقيق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في الحكم.“.