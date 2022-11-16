وزارة الصحة بحكومة باشاغا: المصرف المركزي تسبب في وفاة 9 أطفال من مصابي الأورام

العنوان-طرابلس

اتهمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، مصرف ليبيا المركزي بالتسبب في وفاة 9 أطفال من مصابي الأورام في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي لتأخر اعتمادات علاجهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنها قررت إيفادهم للعلاج في الخارج منذ شهرين، إلا أن هذا لم يحدث بسبب تأخر الإجراءات المصرفية، ومنها سياسة مصرف ليبيا المركزي في عدم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للمستشفى، وذلك لصالح مركز الحسين التخصصي بالمملكة الأردنية.

ودعت الوزارة، الجهات التشريعية والرقابية إلى التدخل لإلزام المصرف المركزي بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة، وفي أسرع وقت ممكن، لإيفاد الأطفال المصابين بالأورام إلى الخارج لتلقي علاجهم المطلوب، وأخلت الوزارة مسؤوليتها من أي تأخير في هذا الصدد.