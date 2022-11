الأمين: الخروج على غير الشرعي وإزاحته ولجمه عن الإضرار بحقوق الشعب هو عمل مشروع

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إن الخروج على غير شرعي هو عمل شرعي وإزاحته ولجمه عن الإضرار بحقوق الشعب وخيانة عهدته بتسليع مطالبه في بازار بمضاربات تقاسم السلطة وتدويرها هو عمل مشروع وضروري لا خيار ولا انتظار ولا تردد، بحسب قوله. الأمين أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نقطة من أول السطر والخطر بلا اقطاف سياسي”. وأشار إلى أنه عندما تتحقق الديمقراطية ويتم معاصرة ديمقراطيين والتحاور مع مختلفين سياسيين تحت طائلة الدستور وقبة البرلمان يمكن الحديث عن تفاكر سياسي وحوارات مشاريع وفنون الاختلاف وإداراة وجهات النظر وزواياه. وتابع: “الآن نحن نواجه مافيا العسكرة ومافيات التسلط القهري وبيادق الأغيار، فلنتوقف عن الدروشة”.

