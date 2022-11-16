الارصاد: رياح جنوبية غربية تثير الاتربة ..وأمطار خفيفة بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 16/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تأثر مناطق الشمال الغربي بنشاط نسبي للرياح الجنوبية الغربية قد تسبب في إتارة الأتربة والغبار وتنشط كذلك يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يبقي الاحتمال لسقوط أمطار خفيفة نهار هذا اليوم على (المرج -الجبل الاخضر -درنة -طبرق ).

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى مابين (23 – 28 )مْ على أغلب المناطق ولا تتجاوز اليوم( 19) مْ على مناطق الجبل الاخضر وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد .

والله أعلـــــــــم.