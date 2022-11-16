الدبيبة: أضم صوتي إلى باتيلي بشأن تعريض مؤسسات مستقبل ليبيا للخطر بتعطيلها الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة: إنه «يضم صوته إلى ما ذكره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن تعريض بعض المؤسسات مستقبل ليبيا للخطر بسبب تعطيل الانتخابات العامة».

وثمن الدبيبة ما جاء في كلمة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بخصوص أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات، «وإشادته بتمارين محاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها حكومة الوحدة»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

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وتابع: «انخفاض أعداد النازحين بنسبة 57%، وتحسن الوضعين الأمني والعسكري الذي أشار إليه المبعوث الأممي مقارنة بالعام 2020؛ أمور تعزز ما نؤكده من أهمية دعم جهود الاستقرار وتشجيع التنمية».