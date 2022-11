عبد العزيز لـ الدبيبة: المشري عليه شكاوي وملفه موجود بالرقابة الادارية ويجب كشف أوراقه

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لا يهمه أحد في ليبيا وما يهمه هو ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاستمرار في الواجهة وتعطيل الحياة السياسية فقط.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أن عقيلة صالح ومن معه شقوا صف المنطقة الغربية من خلال فتحي باشاآغا وحكومته، وشقوا صف فبراير عن طريق ما أسماه “العدوان على بنغازي ودرنة”.

وزعم أن المشري مستعد للعب أخبث دور في سبيل أن يحقق مصالحه وليس لديه مانع في أي أمر. بحسب قوله.

وتابع: “مجلسا الدولة والنواب لا يوجد فيهما خير للناس وكلهما إثم بالتالي وجودهما حرام، الدبيبة وإبراهيم المفروض حبسوكم لأن المشري ملفه في الرقابة موجود”.

أما بشأن الموقف التركي والمصري مما يجري البلاد فأشار إلى أن الأتراك أكثر وضوحًا فقد دافعوا عن طرابلس وموقفهم واضح في الدفاع عن الشعب الليبي أما المصريين يقومون بمحاربة ليبيا بكل الطرق، وفقًا لتعبيره.

وفيما يلي النص الكامل:

في الصخيرات قالوا إنه بعد عام نذهب لانتخابات وعندنا حكومة دائمة وتوقف النزيف الرهيب من الدماء والسرقة والتدخل الأجنبي في البلاد لكن من ذهب للصخيرات وأيدها ما زالوا يتلاعبون بمصير البلد للآن.

كلام خالد المشري الذي لا يهمه أحد في ليبيا ولا يهمه إلا أن يستمر في الواجهة ويعطل الحياة السياسية، وعقيلة صالح نفس الشيء، ناس كانت على هامش الحياة أصبحت تحكي بالملايين، عدد من أعضاء مجلس الدولة واقفون ضد المشري وقالوا له شخصيًا والمشري يعرف هذا الكلام، يجب اعتقال هؤلاء، والمشري عليه شكاوى لكن لا يوجد من يسمع، الآن يخرج يتآمر مع عقيلة صالح بالطول والعرض.

عقيلة صالح ومن معه شقوا صف المنطقة الغربية بباشاآغا وحكومته، وشقوا صف فبراير بالعدوان على بنغازي ودرنة؛ لكن لما الله أفشل مخططهم وتم دحر المرتزقه لعبوا اللعبة الثانية مع المشري، ولن أنسى دوره في الصخيرات وقانون العزل السياسي وكل المشاكل التي حدثت في المؤتمر المشري له فيها دور، المشري مستعد أن يلعب أخبث دور في سبيل أن يحقق مصالحه وليس لديه مانع، اليوم يتآمر مع عقيلة ومن معه ناجي مختار وعندي وثائق ينقل ما حدث في المؤتمر لعلي التكبالي وعندي الدليل.

بعد فشل خطه باشآاغا انتقلوا للخطة الأخرى وهي الانقلاب على طريق المشري، ووجدوا عنده الطموح أن يلعب أي دور، قالوا له لا يوجد أي مانع أن تكون رئيس حكومة، قالوا تعال لنطيح بالدبيبة وحكومته؛ لأن الدبيبة يمشي للانتخابات بخطوات جدية وواقعية والشعب كله معه وهم وجدوا في خالد المشري المطية التي يريدون وما تريده حاضر، وحينها الصديق الكبير فهم اللعبة.

يقولون إن إبراهيم الدبيبة منع مجلس الدولة من الانعقاد لا أعرفه إبراهيم ولم ألتقه، ولكن إن فعلها فهو رجل؛ لأن هذا أمل وطموح الشعب الليبي وكأنك تملك من السلطات ما يدكهم في الحبس نشهد بالله لن نسامحك إن قصرت، هؤلاء انقلابيون والشعب كله لم يعد يريدهم، المشري خرج يقول هناك تيار قوي عريض يؤمن بالديمقراطية التي نمثلها نحن، إذا وجدت شخصًا واحدًا من هذا التيار العريض حلال عليك، حتى البودريين يقولوا لا نريد المشاكل.

مجلسا الدولة والنواب لا يوجد فيهما خير للناس وكلهما إثم بالتالي وجودهما حرام. من الجرأة التي وصلت بالمشري أن يرفع شكوى للنائب العام بالحكومة، الدبيبة وإبراهيم المفروض حبسوكم؛ لأن المشري ملفه في الرقابة موجود وناجي مختار قضيته قضية رأي عام.

الأتراك أكثر وضوحًا منهم فقد دافعوا معنا عن طرابلس وموقفهم واضح في الدفاع عن الشعب الليبي أما المصريون فطائراتهم قتلت الشعب الليبي وتآمرت عليه ووصلت لأروقه الجامعة العربية سياسيًا ودبلوماسيًا وحاربت ليبيا بكل الطرق.

عبد العزيز وفي منشور آخر له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “إذا لم يتم إنهاء مجلسي النواب والدولة فالبلاد في خطر، إنهاء المجلسين معناه قطع الطريق على الانقلابيين وتقريب الانتخابات”.

وأضاف عبد العزيز: “المشري وقع في الفخ، اتهاماته التي أرسلها للنائب العام ستقصم ظهره، وبعض من يتهمهم في مهام خارج البلد وأحرار الزاوية من زمان غسلوا أيديهم منه”.

