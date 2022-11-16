الدبيية بعد عرقلته للانتخابات: تأجيلها يعد خطراً على ليبيا

الوطن| متابعات

يواصل رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة” زيفه وكذبه، حيث أعلن أنه يضم صوته إلى صوت المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي”، بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطراً على مستقبل ليبيا.

وثمن الدبيية وفقاً لتغريدة أوردها عبر “تويتر”، حرص المبعوث الأممي في كلمته بمجلس الأمن على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات، وإشادته بتمارين محاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها الحكومة المنتهية بحسب وصفه.