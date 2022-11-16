ليبيا الان

الدبيية بعد عرقلته للانتخابات: تأجيلها يعد خطراً على ليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

يواصل رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة” زيفه وكذبه، حيث أعلن أنه يضم صوته إلى صوت المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي”، بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطراً على مستقبل ليبيا.

 

وثمن الدبيية وفقاً لتغريدة أوردها عبر “تويتر”، حرص المبعوث الأممي في كلمته بمجلس الأمن على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات، وإشادته بتمارين محاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها الحكومة المنتهية بحسب وصفه.

الوسوم

#مجلس الأمن الانتخابات تأجيل عبد الحميد الدبيبة عبد الله باتيلي ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك