الدبيبة يثمن حديث باثيلي حول ضرورة انهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، إنه يثمّن حرص المبعوث الأممي في كلمته بمجلس الأمن على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات، وإشادته بتمارين محاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها حكومته.

وأضاف الدبيبة في منشور له على فيسبوك: “إنني أضم صوتي لما ذكره باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطرا على مستقبلنا”.

وتابع: “انخفاض أعداد النازحين بنسبة 57 بالمئة وتحسن الوضع الأمني والعسكري الذي أشار إليه المبعوث الأممي مقارنة بعام 2020؛ هي أمور تعزز ما نؤكده من أهمية دعم جهود الاستقرار وتشجيع التنمية لعودة الحياة.