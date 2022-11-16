استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار

العنوان-طرابلس

ارتفع سعر اليورو والإسترليني في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.

كما ارتفع سعر اليورو إلى 5.07 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.77 دينار أمس.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 دينار، بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.52 دينار.

وأيضا استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.