ليبيا – رأى رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الاخوان المسلمين أن الاتهامات المتبادلة بين الأجسام السياسية ستعمق الأزمة في ظل ما وصفه بأسلوب “البلطجة” الذي يمارسه جميع من في السلطة في غياب الرادع، متوقعًا أن تنتقل هذه الأجسام من الصراع السياسي إلى الصراع المسلح.

الراجحي وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” قال :”ما حدث مؤخرًا سيشجع على ممارسة العنف أكثر، فعلى الجميع أن يَعُوا أنهم أطراف في الصراع، لذلك لا حل سوى بالحوار الجامع الذي يشمل كل الأطراف، والذهاب إلى حل سياسي مرضٍ، كما حدث في حوار تونس وجنيف؛ فالجميع لا يريدون انتخابات بما فيهم الحكومة”.

Shares

The post الراجحي: نتوقع بأن يتحول الصراع السياسي إلى صراع مسلح في ظل “بلطجة” الأجسام السياسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية