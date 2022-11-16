بعيو مهاجمًا الصديق الكبير: ستلعنك أيها القاتل أرواح الملائكة الصغار الراحلين

شن رئيس هيئة الإعلام الملغاه محمد بعيو، هجومًا حادًا على محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووصفه بـ”المفسد الكبير”، بعد مشاركته في مؤتمر “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار”.

وقال بعيو، في منشور له على فيسبوك، إن السجن هو المكان الطبيعي لـ”المفسد الكبير” لو كانت هناك دولة، وليس فوضى وعبث ومليشيات وعصابات.

وأضاف بعيو أن دعم “القرصان الكبير” قاتل الأطفال للاستقرار، مهزلة أخرى من مهازل العبث الفبرايري المجيد، لافتًا إلى أن قرصان مصرف ليبيا المركزي، أكبر صانعي الفساد، والمُحافظين على استقراره.

واستكمل بعيو: “الكبير شارك في مؤتمر مكافحة الفساد، وفي نفس الوقت كان تسعة أطفال بمستشفى طب وجراحة الأطفال بمدينة بنغازي يلقون حتفهم، بسبب امتناع المصرف المركزي عن فتح الاعتمادات المستندية للأدوية، وتحويل مستحقات مستشفيات أجنبية يتعالج فيها آلاف الليبيين، طردتهم وأوقفت علاجهم لأن دولتهم المزعومة امتنعت عن دفع ما عليها من التزامات، وهو وضع مزري جداً يعاني منه آلاف المواطنين الليبيين من ذوي الدخل المحدود والفقراء عديمي الظهر والسند”.

واختتم: ستلعنك أيها القاتل، أرواح الملائكة الصغار الراحلين، وتلعن كل أوثان السلطة الفاسدة المتواطئة، وسيأتي يوم قريب ينتقم فيه الله منكم لليبيين المظلومين، الذين لا يملكون في مواجهتكم أيها المجرمون جهداً ولا حَيل.