حماد يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة وفاة 5 أطفال بمستشفى بنغازي

وجه وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، خطابًا للنائب العام على خلفية وفاة 5 أطفال من مرضى السرطان.

وقال حماد في نص خطابه الموجه للنائب العام، :”إن الوزارة قامت بتحويل مبلغ 5 ملايين دينار ليبي لمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي بحسابه المصرفي بمصرف الجمهورية (الفويهات) خصما من مخصصاته من الباب الثاني وذلك لفتح ليتسنى للمستشفى فتح اعتماد مستندي لصالح مستشفى الحسين بالمملكة الأردنية لتغطية مصاريف علاج الحالات العاجلة من الأطفال المحتاجين للعلاج بالخارج، غير أن المستشفى لم يقم لغاية اليوم بفتح الاعتماد المستندي للمستشفى مما تسبب في عدم تلقي الأطفال للعلاج لإنقاذ حياتهم مما تسبب في وفاة 5 حالات من الأطفال بحسب إحصائية المستشفى الأخيرة”.

وطالب حماد، مكتب النائب العام بالتحرك العاجل للتحقيق في الأمر وإخلاء مسؤولية الوزارة بعد قيامها بتحويل المبلغ المطلوب لحساب المستشفى بالمصرف المذكور.