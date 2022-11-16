حماد يطالب النائب العام بمحاسبة المسؤولين عن وفاة أطفال مصابين بالأورام في بنغازي

دعا وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور أسامة حماد، إلى محاسبة المسؤولين عن واقعة وفاة أطفال مصابين الأورام في مدينة بنغازي.

وأشار في كتاب موجه للنائب العام المستشار الصديق الصور بتاريخ الأحد الماضي، إلى تلقيه إخطارًا من مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي يوم السابع من نوفمبر الجاري، بشأن عدم إتمام مصرف الجمهورية إجراءات فتح الاعتماد المستندي اللازم لتحويل المبلغ المخصص من وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب لعلاج الأطفال في مركز الحسين بالأردن، ما كان سببا في تردي حالتهم الصحية ووفاتهم في النهاية.

وقال حماد إن وزارة التخطيط حولت في 13 سبتمبر الماضي خمسة ملايين دينار إلى الحساب المصرفي لمستشفى طب الأطفال بنغازي بمصرف الجمهورية الفويهات، خصمًا على مخصصاته بالباب الثاني بالميزانية العامة المعتمدة للسنة المالية الجارية للعلاج بالخارج، وذلك ليتسنى للمستشفى فتح اعتماد مستندي لصالح علاج الأطفال، لكن مصرف الجمهورية لم يتم إجراءات فتح الاعتماد.

وفاة 9 أطفال مصابين بالأورام

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وفاة تسعة أطفال مصابين بالأورام، قائلة إنها قررت إيفادهم للعلاج في الخارج منذ شهرين، إلا أن هذا لم يحدث بسبب تأخر الإجراءات المصرفية، ومنها سياسة مصرف ليبيا المركزي، في عدم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للمستشفى.

– وزارة الصحة بحكومة باشاغا: وفاة 9 أطفال مصابين بالأورام بعد تأخر فتح الاعتمادات لعلاجهم

ودعت الوزارة الجهات التشريعية والرقابية التدخل لإلزام المصرف المركزي بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة، وفي أسرع وقت ممكن، لإيفاد الأطفال المصابين بالأورام إلى الخارج لتلقي علاجهم المطلوب، مخلية مسؤوليتها من أي تأخير في هذا الصدد.