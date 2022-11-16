ليبيا الان

مفوضية الانتخابات تشارك باجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

شاركت المفوضية  العليا للانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الافريقية للهيئات الانتخابية، برئاسة ” عبدالحكيم بالخير ” بصفته عضو مجلس المفوضية ، و “محمد قحيص” بصفته المدير العام .

وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية، أن الاجتماع العاشر للجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للهيئات الانتخابية، الذي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل التجارب والرفع من قدرة المفوضية علي تنفيذ الانتخابات بشكل مهني وبمعايير دولية .

الوسوم

الانتخابات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية ليبيا مفوضية الانتخابات موزمبيق

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك