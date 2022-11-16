مفوضية الانتخابات تشارك باجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية

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شاركت المفوضية العليا للانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الافريقية للهيئات الانتخابية، برئاسة ” عبدالحكيم بالخير ” بصفته عضو مجلس المفوضية ، و “محمد قحيص” بصفته المدير العام .

وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية، أن الاجتماع العاشر للجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للهيئات الانتخابية، الذي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل التجارب والرفع من قدرة المفوضية علي تنفيذ الانتخابات بشكل مهني وبمعايير دولية .