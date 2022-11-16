الأرصاد: أتربة وغبار على مناطق الشمال الليبي ودرجة الحرارة القصوى 28

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية احتمال سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم علي بعض مناطق الشمال الشرقي, مع نشاط نسبي للرياح فترة النهار على بعض الشمال الغربي.

وتنبأ المركز بتأثرمناطق الشمال الغربي بنشاط نسبي للرياح الجنوبية الغربية، قد يسبب إثارة الأتربة والغبار وتنشط كذلك يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.

أما عن مناطق راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة فحالة السماء، صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد.

وأشار المركز إلى أن الرياح، جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة فترة الظهيرة علي بعض المناطق مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار احيانا.

وذكر المركز أن درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.

وفيما يخص الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد، فتشهد تكاثر للسحب هذا اليوم على المنطقة الممتدة من المرج إلى طبرق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة، أما الرياح، فتكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض مناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (23- 25)مْ ولاتتجاوز (19)مْ هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر و تسجل زيادة طفيفة يوم الغد على اغلب المناطق.

أما عن مناطق الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة، فحالة السماء، صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبيا علي غدامس والحمادة، فيما تسجل درجات الحرارة القصوى مابين (24- 26)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما تسجل درجات الحرارة القصوى بين (22- 24)مْ.