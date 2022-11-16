الدبيبة: أضم صوتي لـ “باثيلي” بشأن إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إنه يضم صوته إلى ما ذكره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باثيلي، بشأن تعريض بعض المؤسسات مستقبل ليبيا للخطر بسبب تعطيل الانتخابات العامة.

وفي تغريدة له عبر تويتر، ثمن الدبيبة ما جاء في كلمة باثيلي أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بخصوص أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات، وإشادته بتمارين محاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها حكومة الوحدة.

وأوضح الدبيبة أن “انخفاض أعداد النازحين بنسبة 57%، وتحسن الوضعين الأمني والعسكري الذي أشار إليه المبعوث الأممي مقارنة بالعام 2020؛ أمور تعزز ما نؤكده من أهمية دعم جهود الاستقرار وتشجيع التنمية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر باثيلي، من أن مناورات تأجيل الانتخابات ستعمق الأزمة بشكل كبير في ليبيا، معربًا عن قلقه من عدم إحراز أي تقدم في انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال باثيلي في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، “لم يحصل أي تقدُّم في مسار الانتخابات الليبية وهو أمر مخيف بالنسبة لنا”.