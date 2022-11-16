الحبري يستعرض مع السفير الفرنسي مشروع توحيد المصرف المركزي

ليبيا – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء المكلف علي الحبري أمس الثلاثاء بمدينة بنغازي- سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له.

الجانبان استعرضا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمصرف تطورات مشروع توحيد المصرف المركزي، والمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع.

وتطرق الحبري إلى الوضع الاقتصادي والمالي الذي يواجهه البلاد في ظل التطورات الاخيرة محليًا ودوليًا، والحلول المقترحة لتحسين هذه الاوضاع، وتخفيف وطئتها السلبية قدر المستطاع، والتي من ضمنها قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القاضي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي.

من جانبه، تحدث السفير الفرنسي عن الجهود التي تقوم باريس مع جميع الاطراف لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في ليبيا.

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