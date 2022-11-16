الباروني: ليبيا ستدفع ثمن اختلاف استراتيجيات فرنسا وإيطاليا حول الهجرة

الوطن| رصد

توقع المحلل السياسي “سلطان الباروني”، بأن اختلاف استراتيجيات فرنسا وإيطاليا حول الهجرة سينتقل للأراضي الليبية، مؤكداً لا حل بشأن أزمة الهجرة إلا بتوحيد استراتيجية تواجه المشكلة.

وحذر الباروني من مغبة هذا الاختلاف، مبيناً بأنه سيمنع وجود سياسة موحدة داخل ليبيا، قد يجعل فرنسا تؤيد فصيلاً سياسياً معيناً لتنفيذ استراتيجيتها بشأن الهجرة، وإيطاليا تؤيد فصيلا آخر يؤيد استراتيجيتها هي.

ولفت المحلل السياسي “سلطان الباروني”، إلى أن فرنسا لا توافق على التعاون الإيطالي مع الميليشيات لمنع انطلاق المهاجرين من السواحل الليبية إلى أوروبا، بعدما فتح الباب أمام هذه الميليشيات لترسيخ وجودها، وأصبحت لديها مصالح سياسية واقتصادية تعبث بأمن ليبيا بتمويل أوروبي.