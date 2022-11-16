العالمية لخريجي الأزهر تطلق الدورة التدريبية الـ 16 لأئمة لليبيا

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، الدورة التدريبية السادسة عشر للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا مكتب وادي الحياة، لعدد 25 إمامًا وخطيبا وواعظًا ومدرسًا للقرآن الكريم وباحثًا في مجال الدعوة والإعلام برعاية كريمة من مشيخة الأزهر الشريف وإشراف المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وتدريب أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

وكان في استقبال الوفد الليبي فور وصولهم مقر المنظمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالدائم نصير الأمين العام للمنظمة مستشار شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أكرم فرج الجراري رئيس مجلس إدارة المنظمة فرع ليبيا، وفضيلة الشيخ أبوبكر البخاري مدير مكتب المنظمة بوادي الحياة رئيس الوفد.

وألقى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، محاضرة بعنوان (مواجهة الفكر المتطرف).

يشار إلى أن الدورة تأتي ضمن إستراتيجية عالمية لمكافحة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول فهم النصوص الشرعية وصقل خبرات الدعاة والوعاظ.