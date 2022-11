متجاهلًا الانتخابات الرئاسية.. الأبلق: يجب القيام بانتخابات تفرز مجلسًا يختار قيادة تنفيذية جديدة

ليبيا – رفض عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان التشكيك في نيّات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة حول إجراء الانتخابات، قائلًا: “نحن لا نحاسب الناس بالنوايا إنما بالأفعال، والانتخابات مطلب كل الليبيين”.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية، أضاف: “نحن بحاجة إلى ضغط الشارع والأطراف الدولية للوصول إلى حل واضح للأزمة الليبية، فاتفاق الصخيرات فشل وبعده خارطة الطريق التي اعتُمدت في تونس”، مؤكدًا ضرورة إجراء انتخابات تنهي الأجسام السياسية الحالية، وانتخاب ممثلين لليبيين تعطي شرعية لأجسام وليدة.

وشدد على ضرورة اعتماد قاعدة دستورية واضحة قبل اختيار السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى وجود انسداد سياسي حقيقي.

وقال الأبلق: “إن لم نتمكن من القيام بانتخابات حرة تفرز مجلسًا يختار قيادة تنفيذية جديدة لها دور واضح، فإن القضية الليبية مفتوحة على كل الخيارات”.

الأبلق أكد رفضه الاعتداء على مجلس الدولة ومنعه من الاجتماع، مشيرًا إلى أنه جسم سياسي مهم في ليبيا.

