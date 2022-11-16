مجلس الأمن القومي يبحث مع المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية النهوض بالعملية التعليمية

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال) – بحث المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي صباح اليوم الأربعاء سبل النهوض بالعملية التعليمية وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية الدكتور عبدالله عبدالجليل.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر المركز في طرابلس بحضور عددا من أستاتذته ومدراء إداراته كافة الجوانب العلمية التي تنهض بالعملية التعليمية ضمن خطة مجلس الأمن القومي في هذا الشأن.(وال – طرابلس)

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