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مجلس الأمن القومي يبحث مع المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية النهوض بالعملية التعليمية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال) – بحث المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي صباح اليوم الأربعاء سبل النهوض بالعملية التعليمية وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية الدكتور عبدالله عبدالجليل.
وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر المركز في طرابلس بحضور عددا من أستاتذته ومدراء إداراته كافة الجوانب العلمية التي تنهض بالعملية التعليمية ضمن خطة مجلس الأمن القومي في هذا الشأن.(وال – طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

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