الخطابي: نجاح المسار الديمقراطي في ليبيا سيحرج بعض الدول

الوطن| رصد

أوضح عضو مجلس النواب ” مبروك الخطابي”، أن المشكلة في ليبيا ليست في التوافق بين المجلسين، بل في التدخلات الدولية.

ولفت الخطابي إلى أن الأطراف الخارجية، ترى في استقرار ليبيا ونهضتها تهديداً لمصالحها الاقتصادية على المدى البعيد.

كما بين أن نجاح ليبيا في مسارها الديمقراطي يمكن أن يتسبب في إحراج بعض الدول أمام شعوبها التي ستطالب كغيرها من شعوب العالم بتحقيق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في الحكم.

وحول التوافق بين مجلسي النواب والدولة، توقع عضو مجلس النواب ” مبروك الخطابي”، أن هذا الشيء من الممكن تحقيقه.

واعتبر أن التوافق ستنتج عنه سلطة تنفيذية تتمثل في حكومة تكنوقراط مهمتها الأساسية تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.