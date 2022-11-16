ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 November, 2022

أرسل مصرف ليبيا المركزي شحنة مالية بقيمة 60 مليون دينار إلى المصارف التجارية بمدينة سبها ضمن خطة المصرف لتوفير السيولة لكافة المصارف بكل المدن والمناطق.

وأعلن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي عن وصول شحنة مالية بلغت 60 مليون دينار اليوم لمطار مدينة سبها قادمة من طرابلس لقسم إصدار مصرف ليبيا المركزي سبها.

ويعمل الفريق على نقل شحنات أخرى لباقي مناطق ليبيا في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .