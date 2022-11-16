المنقوش تستقبل وفدا وزاريا من تونس

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، وفدا وزاريا من الحكومة التونسية ضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير.

وناقش اللقاء الذي عُقد بديوان مجلس الوزارء بالعاصمة طرابلس، «علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وحسب البيان، فقد حضر اللقاء من الجانب الليبي وزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

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الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر

والأحد الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «العلاقات مع تونس تقترب وتبتعد، ويحكمها المد والجزر».

وأضاف الدبيبة، في مقابلة مع إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، «أن زيارتنا إلى تونس أبريل الماضي جرى تأجيلها، ولكن لم يكن هناك أي سبب سياسي أو مشكلة أو طلب من السلطات التونسية»، وأوضح أن «إرسال شحنات الوقود إلى تونس جاء لدعمها وهو واجبنا مع دولة جارة».

وكان من المقرر أن يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تونس في شهر أبريل الماضي، لكن الزيارة تأجلت دون سبب معلوم.

لقاء المنقوش في طرابلس مع وفد وزاري تونسي، 16 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية)

لقاء المنقوش في طرابلس مع وفد وزاري تونسي، 16 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية)

لقاء المنقوش في طرابلس مع وفد وزاري تونسي، 16 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية)