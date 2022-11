ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي عبد المطلب ساسي إن تنظيم “الإخوان” إرهابي يعتمد على صناعة الأزمات واستثمار عدم الاستقرار الذي أعقب الإطاحة بالنظام الليبي عام 2011، ليدون بدماء الشعب عشرية سوداء لم تضع أوزارها حتى الساعة.

ساسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “أنه منذ 2011 وبعد الإطاحة بالنظام الليبي السابق عبر حرب أهلية، تعيش ليبيا أزمات متتالية كان السبب في بروزها وكذلك استمرارها تنظيم الإخوان”.

Shares

The post ساسي: تنظيم الإخوان دون بدماء الشعب الليبي عشرية سوداء لم تضع أوزارها حتى الساعة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية